Осинькин поддержал инициативу главы Самарской области по борьбе с коррупцией в футболе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал идею губернатара Самарской области Вячеслава Федорищева относительно борьбы с коррупцией в футболе.

Ранее чиновник выступил с заявлением о наличии преступных схем с участием клубов РПЛ и судей, а также объявил о работе над инициативой под названием «Чистый спорт».

«Данное решение навеяно в том числе и нашими последними матчами. Раньше подобные попытки уже были. И, вероятно, сейчас такое время, когда действительно нужно всем договориться и играть в фейр-плей. И, наверное, спортивной составляющей это тоже коснется. Я не функционер, я тренер. И мне, как тренеру, хотелось бы видеть спорт чистым», — цитирует Осинькина клубная пресс-служба.

После 16 туров «Крылья Советов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 15 очков.