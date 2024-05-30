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Сегодня, 19:30

Осинькин: «По техническому потенциалу Глушенков мог бы играть в «Барселоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением, готов ли полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков играть за европейский топ-клуб.

«Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы играть в «Барселоне». Но чтобы играть в «Барселоне» прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне чемпионата России 24-летний Глушенков провел 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 7,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Барселона
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
Максим Глушенков
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