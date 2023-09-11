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РПЛ

Сегодня, 10:55

Осинькин поделился мнением о фаворитах чемпионской гонки в РПЛ сезона-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о фаворитах чемпионской гонки в РПЛ сезона-2023/24.

«Сейчас понравился в первую очередь «Краснодар», который показал наиболее сбалансированную игру на этом отрезке чемпионата. Но фаворитом чемпионата тем не менее все равно считаю «Зенит». Сезон очень длинный. Возможности, чтобы стабилизировать игру, выйти на другой уровень, у «Зенита» есть. Но в этом сезоне некоторые команды готовы бросить ему вызов. Последние годы «Зенит» был чемпионом, но до этого ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» воспользовались его временной слабостью. И сейчас у всех этих команд, включая «Краснодар», есть небольшой шанс», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

После семи туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. На три очка от лидера отстают «Зенит», «Динамо» и «Крылья Советов». «Локомотив» идет на шестом месте (12 очков), ЦСКА — на седьмом (11 очков), «Спартак» — на девятом (10 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-u-cska-spartaka-lokomotiva-krasnodara-est-nebolshoi-shans-stat-chempionami-283142/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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