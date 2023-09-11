Осинькин поделился мнением о фаворитах чемпионской гонки в РПЛ сезона-2023/24

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о фаворитах чемпионской гонки в РПЛ сезона-2023/24.

«Сейчас понравился в первую очередь «Краснодар», который показал наиболее сбалансированную игру на этом отрезке чемпионата. Но фаворитом чемпионата тем не менее все равно считаю «Зенит». Сезон очень длинный. Возможности, чтобы стабилизировать игру, выйти на другой уровень, у «Зенита» есть. Но в этом сезоне некоторые команды готовы бросить ему вызов. Последние годы «Зенит» был чемпионом, но до этого ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» воспользовались его временной слабостью. И сейчас у всех этих команд, включая «Краснодар», есть небольшой шанс», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

После семи туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. На три очка от лидера отстают «Зенит», «Динамо» и «Крылья Советов». «Локомотив» идет на шестом месте (12 очков), ЦСКА — на седьмом (11 очков), «Спартак» — на девятом (10 очков).