Осинькин подтвердил заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Глушенкове

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Разговор был. Несколько дней назад в клуб приходило письмо — готовы ли отпустить, какая трансферная стоимость и так далее. У этих футболистов есть опция выкупа. Мы про это знали», — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился 6 голами и сделал 6 голевых передач.