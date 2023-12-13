Осинькин: «За 2023 год «Крыльям» можно поставить «четверку»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил выступление самарской команды в 2023 году. По его словам, в этом сезоне игроки чувствуют себя более уверенно, чем в предыдущем.

«У «Крыльев» не очень качественной получилась концовка сезона-2022/23, и, наоборот, начало нынешнего чемпионата вышло удачным. Если все это сложить, то можно поставить клубу «четверку» за 2023 год. Сейчас мы себя увереннее чувствуем, но это больше психология — огромного мастерства явно не могло так быстро прибавиться. Повлияло и то, что до этого у «Крыльев» было гораздо больше потерь. А сейчас мы никого не взяли, но и потеряли только Коваленко. То есть поймали некую стабильность, которая и дала возможность найти внутренние резервы и прогрессировать за счет стабильности состава», — цитирует Осинькина Sport24.

В матче 18-го тура чемпионата России «Крылья» уступили «Спартаку» со счетом 0:3. На данный момент команда с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 марта.

Осинькин возглавляет самарскую команду с 2020 года. Ранее он заявлял, что чувствует себя комфортно в «Крыльях» и готов работать в клубе очень долго.