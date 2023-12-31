Осинькин пожелал, чтобы в 2024 году «Крылья» играли не хуже, чем осенью 2023-го

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал пожелания своей команде и российским болельщикам на 2024 год.

«Единственное пожелание — у нас идет неплохой сезон, надо сделать так, чтобы как достойно мы прошли первые 18 туров, так же прошли и оставшиеся матчи или даже лучше. Мы сделаем все возможное, выложимся и отдадим все силы, чтобы не подвести ни болельщиков, ни самих себя. Хотел бы, чтобы было развитие нашего футбола, чтобы мы становились сильнее и лучше. И, конечно, хочется, чтобы мы побыстрее вернулись на международную арену», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. На данный момент все российские команды отстранены от участия в международных турнирах.