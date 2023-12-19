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Сегодня, 15:32

Осинькин признался, что заедает стресс

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о проблемах с лишним весом.

«Не курю и не пью, но, к сожалению, люблю покушать. Вот этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Вот сейчас они меня. Слишком сложный был отрезок времени. Немножечко я стал больше, чем раньше.

Некогда и бороться. Обычно я с этим борюсь в межсезонье. Нормально сразу могу похудеть. Самый большой момент с похудением был, когда была пауза в ковид. Я прямо очень сильно похудел — сбросил 8-10 кг. У каждого свое слабое место. Наверное, вот здесь мое. Уверен, что я мог бы похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе, а мне этого не хочется. Заедаю стресс? Да-да, именно так», — сказал Ташуев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

58-летний специалист возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. После 18 туров самарцы с 29 очками занимают шестое место в РПЛ.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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