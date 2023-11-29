Осинькин: «Я твердо настоял, чтобы Дзагоева не «переписывали»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как не позволил отцу бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева изменить возраст сына в документах.

— Я разговаривал не с Аланом, а с его отцом. Твердо настоял на том, чтобы он ничего не делал, — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

— Кому и зачем это надо было?

— Видимо, есть некоторые люди, которые считают, что так можно добиться успеха в футболе быстрее. Я не позволил.

21 ноября 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока. Он выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию», за которую сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Дзагоев является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее PR-менеджер экс-футболиста Дарья Арсланова сообщила, что Дзагоев планирует получить тренерскую лицензию.