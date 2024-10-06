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Сегодня, 18:50

Осинькин — о поражении от «Локомотива»: «Исходя из наших возможностей, «Крылья» сыграли хороший матч»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Локомотив» набрал хорошую форму. Играл в интересный и быстрый футбол. Мы в своей подготовке были обязаны это учитывать. Провели вполне хороший матч. У нас есть определенные проблемы с составом. Но исходя из наших возможностей, мы сыграли хороший матч. За исключением концовки не уступали сопернику. После матча поблагодарил ребят», — сказал Осинькин.

Железнодорожники одержали шестую победу подряд в официальных матчах. Команда Михаила Галактионова возглавила таблицу чемпионата России с 27 очками. Самарцы идут на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче красно-зеленые сыграют в гостях с «Химками» 19 октября, а «Крылья Советов» днем позже встретятся на выезде с «Оренбургом».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин

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