Осинькин - о поражении от «Пари НН»: «Думаю, эту игру еще много будут обсуждать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение самарцев от «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

В концовке первого тайма арбитр встречи не назначил пенальти в ворота нижегородцев за фол на Владимире Писарском. Во втором тайме он не показал вторую желтую карточку защитнику «Пари НН» Виктору Александрову.

— Хороший первый тайм с нашей стороны. Должны были выигрывать. Были моменты кроме забитого гола. Пропустили с одного входа в нашу штрафную. Во втором тайме игра начала рваться, была не такой качественной, соперник был уже слишком низко. Но считаю, что даже во втором тайме мы были сильнее. Мы должны уметь побеждать в таких матчах. Мы не должны допускать такого у наших ворот. В первом круге было что-то похожее, но тогда мы победили, а сегодня без очков.

— Осталось 6 матчей. Что можно сказать, учитывая, что «Пари НН» приближается?

— Со всеми можно играть. Нет команды, с которой невозможно играть. Конечно, «Зенит» стоит особняком. И с ними можно играть. У нас есть запас прочности. Мы сегодня испортили себе спокойную жизнь в концовке чемпионата. Так получилось. Думаю, эту игру ещё много будут обсуждать, — приводит слова Осинькина официальный сайт самарцев.

«Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в РПЛ после 24 туров.