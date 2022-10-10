Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 12-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:5).

«У меня не было возможности нормально посмотреть эпизод в концовке первого тайма. Я так понимаю, что если это положение «вне игры», то сам контакт случился после эпизода. Думаю, что судья правильно разобрался в этой ситуации. Да, была желтая. Если был такой контакт, то, наверное, это правильное решение. Сейчас так много меняются правила игры, что я уже не очень их понимаю. Но сегодня спорных моментов не было. Если я и говорю про судейство, то если ошибки системные. Вчера было нормальное судейство. Никаких вопросов нет», — сказал Осинькин «СЭ».