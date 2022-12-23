Осинькин: «На звание лучшего игрока страны сейчас претендуют Промес, Захарян и половина состава «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал свой выбор в голосовании за лучшего игрока в российском футболе в 2022 году.

— Ваша пятерка — Промес, Малком, Захарян, Вендел, Соболев. Решили проявить объективность, не голосуя за своих?

— Да, хочу быть объективным. Если у нас Пиняев был одним из кандидатов на «Первую пятерку» — приз лучшему молодому игроку, то мы за него голосовали, это было объективно. Мы считаем, что он самый перспективный и в то же время состоявшийся молодой футболист России. Но на звание лучшего игрока страны сейчас претендуют Промес, Захарян и половина состава «Зенита», а то и больше, чем половина, — приводит Metaratings.ru слова Осинькина.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выиграл голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

В уходящем году форвард забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач в 25 матчах чемпионата России.