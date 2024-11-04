Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:14

Осинькин прокомментировал возможную отставку из «Крыльев» после поражения от «Акрона»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своей возможной отставке после поражения в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (0:2).

«Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде — это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку. Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем. Но в любом случае мы под давлением должны были играть лучше, и тут я с этим согласен», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Источник: Metaratings
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Патриарх Кирилл предостерег Россию от мировой изоляции
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту
Санду заявила о победе на президентских выборах в Молдавии
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Сегодня
Вчера
Неделя