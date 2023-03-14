0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:49

Осинькин рассказал, как Пиняев поддерживает общение с «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, о чем беседовал с экс-игроком самарского клуба, ныне полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым, который приехал навестить команду во время выездного матча с ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.

«О чем общался с Пиняевым? Спросил, как у него дела: «Молодец, что забил «Ахмату». Больше у меня времени на общение не было. В остальном Пиняев общался с ребятами и другими тренерами. Сергей приезжал перед нашими играми с «Динамо». Мы общались, достаточно большое время он провел у нас в гостинице. Это говорит о том, что время, проведенное в «Крыльях», Пиняев ценит — и команду, и партнеров. Пока еще частичка его души — здесь. Понятно, что он уже в другом клубе, и этот клуб будет влиять на него все больше и больше. Но мы видим его как порядочного человека. Желаем Пиняеву только удачи и роста», — приводит слова Осинькина Sport24.

В декабре 2022 года Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив». Контракты с игроками рассчитаны на 4 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-chastichka-yego-dushi-yeshche-zdes-osinkin-rasskazal-kak-pinyayev-podderzhivayet-obshcheniye-s-krylyami-sovetov
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обухов заявил, что Вера смог бы усилить сборную России

Гришин заявил, что Обляков способен играть в европейском чемпионате