Осинькин рассказал, кем «Крылья Советов» планируют заменить Глушенкова и Пиняева

Сегодня, 17:21
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос корреспондента «СЭ», кем клуб планирует заменить ушедших в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву. Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам. Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — сказал Осинькин «СЭ».
28 декабря «Локомотив» подтвердил трансферы футболистов.
Глушенков сыграл за самарцев 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Пиняев провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.