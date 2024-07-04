Осинькин: «Крылья Советов» всегда хотят быть сильнее, ищем игроков»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о подготовке команды к новому сезону РПЛ.

— Мы всегда хотим быть сильнее, ищем игроков, — приводит слова Осинькиина «РБ Спорт». — Перед началом сборов подписали опытного Песьякова. Больше на сегодняшний день новичков нет, но определенная работа ведется. Что касается сборов, они идут согласно планам. Они не такие длинные, как зимние. Мы первые недели провели в Самаре, а сейчас в Казани и выходим уже на финишный этап подготовки.

— У вас очень жесткое начало сезона — «Зенит», «Ростов», «Спартак», «Динамо».

— Так получилось, что за август проведем по два матча со «Спартаком» и «Динамо». Это календарь. Как бы мы ни хотели, нам все равно с ними играть. Будем отталкиваться о того, что есть. Календарь очень насыщен. Но в таком положении находятся все команды, мы это понимаем. Очень важно будет то, как мы войдем в чемпионат.

В первом туре нового сезона «Крылья Советов» 20 июля сыграют дома против «Зенита».