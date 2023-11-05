Осинькин рассказал о важности дебютного гола Писарского за «Крылья» в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал гол форварда Владимира Писарского в матче против «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

27-летний форвард отличился на 85-й минуте.

«Когда он забивает, мы, конечно, рассчитываем на него. Был большой отрезок, даже слишком большой, когда не получалось у него забить. Он игрок штрафной. Он не приносит сверхпользу на других участках поля. Когда такие игроки не могут забить, это, конечно, психологически на них давит. И на команду давит, потому что она не понимает, как использовать игрока.

Хотелось бы, конечно, чтобы этот гол случился пораньше, а Писарский не попадал в ситуацию, когда на каждой пресс-конференции есть вопрос про него. Это не дает психике быть в устойчивом состоянии», – сказал Осинькин на пресс-конференции.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе этого года. С того момента он провел за самарцев 18 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.