Осинькин: «Рахмановичу предстоит операция. Сроки восстановления пока не назову»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья нападающего Амара Рахмановича.

— Когда на поле ждать Рахмановича, который пока не провел за вас ни одной игры в этом сезоне?

— В последнем контрольном матче перед стартом сезона с «Химками», забивая гол, он получил травму голеностопа. Сначала попробовали консервативное лечение. Отправляли его и в Сербию, и в Германию. Но поняли, что без хирургического вмешательства не обойтись. Так что на днях Амар будет прооперирован.

— И когда вернется в строй?

— Про сроки я пока ничего сказать не могу. Пусть сначала пройдет операция, потом уже станет понятно.

— Это правда, что у него в последний момент сорвался вариант с переходом в клуб из Саудовской Аравии?

— Да, такой вариант действительно существовал. Но трансфер должен был состояться в сентябре. То есть, если бы не травма, Рахманович провел бы за нас 6-7 туров, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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