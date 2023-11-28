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Сегодня, 00:35

Осинькин рассказал о взаимодействии с игроками «Крыльев Советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о взаимодействии с футболистами.

«Добрым тренер не может быть. Где заканчивается доброта, там начинается требовательность, без которой ни один результат не может быть. Мне надо из 25 футболистов выставлять только 11, нужно требовать максимальную вовлеченность, самоотдачу. Я не могу сравнить себя с другими тренерами, кто как ведет себя в определенных ситуациях. Я такой, какой есть, отсюда и тот контакт, который складывается и с футболистами, и с руководством», — сказал Осинькин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Крылья Советов» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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