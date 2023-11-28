Осинькин рассказал об общении с Абрамовичем

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о встрече с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Если встреча с Абрамовичем тяжело начиналась, был анализ, кто я, то дальше общаться с Романом Аркадьевичем было легко. Что объединяет Абрамовича и Дмитрия Азарова, так это их любовь к футболу. Так что я мог быть самим собой, говорить то, что думаю. С Дмитрием Игоревичем мы познакомились, когда меня только назначили главным тренером. Мы сыграли несколько неудачных игр, губернатор провел расширенное совещание, где были представлены все футбольные люди. После собрания он отвел меня и Сергея Корниленко и сказал: «Я послушал вас, я вижу, что вы хотите чего-то добиться, и я готов вас поддержать». Это очень хорошее отношение», — сказал Осинькин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Крылья Советов» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.