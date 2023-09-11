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Сегодня, 14:04

Осинькин рассказал, почему «Крылья» удержали Гарре в команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ситуацию с полузащитником Бенхамином Гарре, сложившуюся по ходу летнего трансферного окна.

«Непонятно, кто там комментировал. Но мне не надо было какое-то расследование проводить. Я вижу, как он тренируется, как он работает, как он относится к делу. Очень надеюсь, что он останется игроком нашей команды. Что будет зимой, это зависит от многих факторов, в том числе от уровня его игры — сможет ли он его поддерживать или даже прогрессировать. Надеюсь, что мы все станем только лучше. Клуб не может отпустить лидера? Да, конечно, мы имеем такую возможность, но не со всеми футболистами. Практически у всех сейчас в России есть какие-то опции выкупа. У нас была возможность его удержать. Мы верим, что он может прогрессировать и быть еще более востребованным. Поэтому сегодня он с нами. Я лично не видел интереса ПАОКа, хотя читал, как и о некоторых других клубах», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Ранее футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщил, что футболист хочет покинуть самарский клуб. Позже игрок заявил, что Чемпион не является его агентом, и назвал информацию ложью.

В этом сезоне на счету Гарре 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Крылья Советов». 23-летний аргентинец перешел в самарский клуб в январе 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-rasskazal-pochemu-krylya-uderzhali-garre-v-komande-283200/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
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