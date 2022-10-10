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Сегодня, 11:37

Осинькин с юмором отреагировал на голевую передачу Зиньковского: «К сожалению, в «Крыльях» он это делал не так часто»

Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника Антона Зиньковского за «Спартак».
«Есть «Спартак» с его уровнем футболистов, мы по всем им дали определенный подсказ, как нужно действовать. Зиньковский пока не игрок основы «Спартака». Тем более мы все знаем Антона. Но так получилось, что Зиньковский сумел точно доставить мяч. Не так часто он это делал у нас. К сожалению, в «Спартаке» он это делает чаще (смеется)», — сказал Осинькин «СЭ».

В матче 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2) Зиньковский вышел на поле во втором тайме и сделал голевую передачу на нападающего Александра Соболева.

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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