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Сегодня, 10:43

Осинькин: «Салтыков больше похож на Аршавина, чем на Пиняева»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об игровом стиле полузащитника Никиты Салтыкова.

— Вы говорили, что Пиняев и Салтыков совсем разные. Но Салтыков, как и Пиняев весной в матче с Ираком, был ярким пятном в очень вязкой игре. В чем их главные отличия?

— Я, конечно, говорил о манере игры. У них разная скорость, — приводит слова Осинькина Metaratings.ru. — Салтыков больше любит смещаться в середину, играет ближе к воротам соперника и внутри чужой штрафной. Пиняев с его скоростью по-другому ищет пространство, больше играет с флангов, хотя и в полуфлангах научился больше играть. Но они по-разному идут на ворота соперника и на удар, у них разная сила удара, разная манера. Не думаю, что стоит так много сравнивать именно их.

— Мне Салтыков в футболке сборной напомнил Аршавина.

— Тоже много отличий, но действительно на Аршавина Салтыков больше похож, чем на Пиняева. Хотя мы и не знаем, как и Пиняев будет меняться. Но сейчас они разные по манере игроки.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 9 матчей за «Крылья», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
0
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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