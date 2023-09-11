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Сегодня, 12:12

Осинькин считает, что не стоит говорить о Пиняеве как о полностью сложившемся мастере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Почему Пиняев показывал бледный футбол до матча с «Балтикой»? Такую нестабильность в этом возрасте можно ожидать. Плюс мы не знаем, насколько он был здоров во всех матчах — Карпин озвучил, что у него есть последствия травмы. Возможно, они ощущались в игре с нами, когда у него не получилось. Но с «Факелом» он решил исход матча, с «Балтикой» был признан лучшим игроком встречи. Сейчас говорить о нем как о полностью сложившемся мастере не стоит, но у него есть много хороших отрезков, которыми он влияет на результаты матчей. Надеюсь, в дальнейшем он будет более стабилен», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-ne-stoit-govorit-o-pinyaeve-kak-o-polnostyu-slozhivshemsya-mastere-283144/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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