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Сегодня, 11:48

Осинькин: «Зиньковский сможет пробиться в основу «Спартака». Он пришел именно за этим»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Антон Иванов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему полузащитник Антон Зиньковский не попадает в стартовый состав «Спартака».

«У него была травма плеча. Он только-только от нее полностью восстановился. Выпал на месяц из тренировочного режима. Я думаю, что он умеет играть и сможет пробиться в основной состав. Он пришел в «Спартак» именно за этим», — сказал Осинькин «СЭ».

26-летний футболист выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново». Летом 2022 года он подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный до 31 мая 2027 года.

В текущем сезоне полузащитник выходил играть в 10 матчах РПЛ за красно-белых и смог отличиться одной результативной передачей.

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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