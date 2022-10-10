Осинькин: «Зиньковский сможет пробиться в основу «Спартака». Он пришел именно за этим»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему полузащитник Антон Зиньковский не попадает в стартовый состав «Спартака».

«У него была травма плеча. Он только-только от нее полностью восстановился. Выпал на месяц из тренировочного режима. Я думаю, что он умеет играть и сможет пробиться в основной состав. Он пришел в «Спартак» именно за этим», — сказал Осинькин «СЭ».

26-летний футболист выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново». Летом 2022 года он подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный до 31 мая 2027 года.

В текущем сезоне полузащитник выходил играть в 10 матчах РПЛ за красно-белых и смог отличиться одной результативной передачей.