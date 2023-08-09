Осинькин сообщил, что после лечения Соколов присоединится к «Крыльям Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника команды Артема Соколова.

Ранее стало известно, что у футболиста был выявлен пневмоторакс. В результате полузащитник перенес операцию.

«Сейчас Соколов в Москве на лечении, проходит курс реабилитации. После того, как он выполнит все процедуры, он присоединится к команде», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

Соколов стал игроком «Крыльев» в 2022 году. С февраля 2023-го четыре месяца он находился в аренде в «Пари НН», за который провел 7 игр. Контракт 20-летнего футболиста с самарской командой действует до лета 2025 года.