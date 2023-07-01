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Осинькин — о подписаниях «Крыльев Советов»: «Прежде чем кого-то брать, надо освободить заявку»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему клуб пока не сделал официального объявления по возможному выкупу полузащитника «Локомотива» Сергея Бабкина и продлению контракта с защитником Георгием Зотовым.

«Прежде чем кого-то брать, нам надо освободить заявку. Эта проблема была и зимой, нам тогда пришлось срочно пристраивать ряд игроков по арендам. Сейчас нам нужно определиться с комплектованием команды: кто остается, кого брать, что делать с теми, у кого закончились контракты, кого возвращать из аренды. Нам есть что считать. Пока только ушел в аренду Чиркович. Вернулись из аренд Липовой, Хубулов, Салтыков, Барач, будем на них смотреть», — приводит Metaratings.ru слова Осинькина.

Ранее сообщалось, что Бабкин подпишет контракт с самарской командой на 3-4 года. В минувшем сезоне РПЛ футболист провел 12 матчей за «Крылья», не отметившись результативными действиями. На счету Зотова также 12 игр в чемпионате России.

По итогам сезона-2022/23 «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-o-podpisaniyakh-krylev-prezhde-chem-kogo-to-brat-nado-osvobodit-zayavku-262924/
Георгий Зотов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Сергей Бабкин
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