Осинькин: «Внешне отставка Ташуева вызывает меньше всего понимания. А с «Факелом» Евсеева было трудно даже «Зениту»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью обозревателю «СЭ» прокомментировал отставки коллег-тренеров из РПЛ в нынешнем сезоне.

— За семь туров — уже три тренерские отставки: Сергей Ташуев, Иржи Ярошик, Вадим Евсеев. Вызывает ли какая-то из них чувство протеста?

— Меньше всего знаю ситуацию в «Оренбурге». Там были результаты, которые к этому, наверное, привели. У Ташуева в «Ахмате» только что было пятое место, и увольнять после четвертого тура... Внешне эта отставка вызывает меньше всего понимания. Может, были какие-то вещи, которые не лежали на поверхности.

Евсеева убрали из Воронежа как раз после матча с нами. Второй тайм с нами у них не получился, но я готовился к игре и хочу спросить — кому было легко с «Факелом»? Даже «Зениту» было трудно! При том что были проблемы в комплектовании. Многих команда потеряла, а люди, которые пришли, должны еще почувствовать ее специфический стиль. Из всех этих отставок не вижу такой, которая явно напрашивалась. Судить не могу, это сложные вещи со множеством неизвестных нам вводных. Но всегда переживаешь за коллег.