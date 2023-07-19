Осинькин: «Сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал ровным чемпионат России.

«Знаете, мы можем что угодно говорить, но иногда даже одна неудачная игра может оставить тебя без участия, к примеру, в следующей стадии Кубка. Особенно, когда у тебя в группе есть «Зенит», как в этом и прошлом сезоне. Но мы очень хотим пройти дальше. Тем более в прошлом году нам удалось занять второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом», опередить Питер. Мы понимаем, что не просто так играли в Кубке, раз смогли далеко пройти и привезли в Самару для наших болельщиков такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Спартак». У нас была очень сильная, интересная сетка в прошлом сезоне. Посмотрим, как будет в ближайшем розыгрыше Кубка. Но сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате. Трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, как у нас, если ты не «Зенит». В любом случае, постараемся всем дать бой», — цитируют «Известия» Осинькина.

В 1-м туре нового сезона в РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата». Матч состоится в субботу, 22 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.