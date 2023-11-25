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Сегодня, 20:39

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Писарский — хороший вариант джокера»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру форварда Владимира Писарского в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«Действительно у него третий гол в трех матчах. Он хороший вариант такого джокера, который может усилить [игру]. Мы не играли плохо с хорошим соперником до этого. Парой атакующих Салтыков — Шитов я тоже доволен. У нас сейчас хорошая конкуренция. Надеюсь, что она сделает каждого из этих футболистов сильнее», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провел 9 матчей в чемпионате России, в которых отметился 3 голами. Футболист выступает за самарскую команду с этого года.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-pisarskii-khoroshii-variant-dzhokera-309059/
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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