Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Писарский — хороший вариант джокера»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру форварда Владимира Писарского в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«Действительно у него третий гол в трех матчах. Он хороший вариант такого джокера, который может усилить [игру]. Мы не играли плохо с хорошим соперником до этого. Парой атакующих Салтыков — Шитов я тоже доволен. У нас сейчас хорошая конкуренция. Надеюсь, что она сделает каждого из этих футболистов сильнее», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провел 9 матчей в чемпионате России, в которых отметился 3 голами. Футболист выступает за самарскую команду с этого года.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи».