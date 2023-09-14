Сегодня, 14:00
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» защитил от критики вингера «Локомотива» и своего бывшего футболиста Сергея Пиняева и ответил, когда ждет его в Европе.
— Периодически Михаил Галактионов ставит Пиняева справа, а не слева. Насколько, по-вашему, это плодотворно?
— Мне всегда казалось, что Сергею чуть удобнее слева. Но на этом не надо зацикливаться. И последняя игра с «Балтикой», где он, играя справа, отдал две голевые передачи, это доказала. Наверное, когда он играет слева, ему легче забивать, а когда на противоположном фланге — обыгрывать на краю и отдавать передачи.
— В матчах с «Крыльями» и «Краснодаром» Пиняев удивил тем, что довольно зло бил по ногам соперников, когда его обыгрывали. Вам за него не тревожно? Парень не меняется в худшую сторону?
— Если человек иногда бьет по ногам, не вижу в этом ничего плохого. Футбол — такая игра, где иногда надо уметь и это. Конечно, сейчас я не могу оценивать Сережу так, как когда он был у меня на глазах каждый день. Надеюсь, что это были только два-три неудачных матча, а дальше снова начнется белая полоса — что последний матч и показал.
Пиняев — умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждом матче. Если что-то не получилось, неважно, кто и что скажет, напишет, — он сам будет над этой проблемой думать и, скорее всего, примет правильное решение. Он просто еще слишком молод, чтобы быть по-настоящему стабильным.
— Через какое время вы ждете его в Европе?
— Жду, но когда — вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб. Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо ехать готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона.
Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 18-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -