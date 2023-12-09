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РПЛ

Сегодня, 13:13

Осинькин о матче со «Спартаком»: «Понимали, что даже при -15 сыграем этот матч»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что у него не было сомнений о переносе матча со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

Ранее стало известно, что встреча в Москве состоится. Температура воздуха на поле составила -12 градусов.

«Понимали, что даже если было бы -15 или -16 градусов, проще будет сыграть этот матч. Общее командное настроение было таким же. Резко поменять стиль игры невозможно, но мы планируем подойти гибко к подобным условиям», — приводит слова тренера Telegram-канал самарского клуба.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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