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Сегодня, 22:14

Осинькин — о разгроме от «Спартака»: «Исход матча был решен еще в первом тайме»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру своей команды после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 3-го тура РПЛ.

«Исход матча был решен еще в первом тайме. Мы в первые 15-20 минут успевали перекрывать направления развития атак соперника. Но после пропущенного гола была не очень хорошая реакция. «Спартак» доминировал, переигрывал нас. Во втором тайме пытались вернуться в игру, как могли. Но соперник обладает хорошим подбором игроков. А мы не смогли навязать той борьбы, которую хотелось бы.

Как будем выбираться из этой ситуации? Во-первых, мы не играем в ближайшее время с «Зенитом», «Ростовом». Календарь дальше неплохой, но легких игр не бывает. Тому же «Спартаку» мы на выезде в прошлом году так же крупно проиграли. Да и у «Зенита» нечасто брали очки. Ежов и Бэйл оправились от травм. Не в лучшей форме, но выдерживают 70-80 минут. Добавились новички, надеюсь, усиление еще будет. Нам нужен более сильный состав», — сказал Осинькин в ходе послематчевой пресс-конференции.

После 3-х туров «Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка. «Спартак» набрал 6 очков и поднялся на 5-ю строчку.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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