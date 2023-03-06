Осинькин заявил, что удовлетворен трансферной кампанией «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, доволен ли он составом после ухода футболистов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Совершенно нет смысла поднимать вопрос в таком контексте, доволен я составом или недоволен. Всегда хочу, чтобы у нас футболисты были сильнее. Но я понимаю, у нас нормальные футболисты для наших задач. Да, нам нужно еще немного времени, чтобы стать сплоченной командой. Но в то же время я не могу быть недоволен», — сказал Осинькин «СЭ».

В декабре 2022 года Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив». Контракты с игроками рассчитаны на 4 года.