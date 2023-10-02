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Сегодня, 14:51

Осинов согласился с Карпиным, что игроки с российским паспортом должны уезжать в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник Валерия Карпина в «Ростове» Михаил Осинов согласился, что игроки с российским паспортом должны уезжать в Европу.

«Раз никого в Европу не зовут, то никому бы не посоветовал. Я считаю, здорово, когда тебя приглашают в иностранный чемпионат. Когда есть возможность и силы поехать — пожалуйста. Я поддерживаю это», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-rostova-podderzhivayu-karpina-kogda-est-vozmozhnost-poehat-v-evropu-pozhalujsta/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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