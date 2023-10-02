Осинов согласился с Карпиным, что игроки с российским паспортом должны уезжать в Европу

Помощник Валерия Карпина в «Ростове» Михаил Осинов согласился, что игроки с российским паспортом должны уезжать в Европу.

«Раз никого в Европу не зовут, то никому бы не посоветовал. Я считаю, здорово, когда тебя приглашают в иностранный чемпионат. Когда есть возможность и силы поехать — пожалуйста. Я поддерживаю это», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.