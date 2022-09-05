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5 сентября, 23:08

Осипенко посвятил победный гол в матче с «Торпедо» новорожденному ребенку

Дмитрий Барулев

Защитник «Ростова» Максим Осипенко ответил на вопрос, кому посвятил победный гол в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

— Кому посвятили сегодняшний гол?

— Жене с ребенком, ему недавно 5 месяцев исполнилось. Они с женой дома, сидит с ним постоянно, смотрела футбол, знаю. Вот и посвятил.

— Что сказал Карпин после игры?

— Он еще ничего не сказал.

— Норманн возвращается в Россию, но не в «Ростов», а в «Динамо». Как к этому относитесь?

— Ничего не думаю, пусть возвращается. Не могу ничего про него говорить. С ним не общался. У него своя карьера. Как считает, так и делает нужным. Это его жизнь.

ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Максим Осипенко
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