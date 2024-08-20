Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:05

Президент медиалиги Осипов: «Лукойл-Арены» не будет. Медиафутбол КБ не нужен»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Спартак» не пустил на свой стадион команды медиалиги, которые планировали сыграть благотворительные матчи ради помощи беженцам из Курской области, сообщил президент медиалиги Николай Осипов в своем Telegram-канале.

«Лукойл-Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», — написал Осипов.

1 сентября медиалига должна была провести 1-й тур чемпионата на стадионе красно-белых, и всю выручку от продажи билетов и мерча команд хотели отправить на нужды жителей приграничья.

Представители «Спартака» заявили, что блогеры и прочие игроки клубов медиалиги испортят газон в Тушино и они не смогут провести матч легенд клуба.

Источник: Telegram-канал
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
День флага России: дата праздника и когда пройдет в 2024 году
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались в суде
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Путин прибыл с визитом в Беслан
Армия РФ освободила Нью-Йорк в ДНР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»