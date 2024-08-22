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Основатель проекта ВАР в России объяснил, как можно уменьшить количество спорных эпизодов

Зарина Халимхонова
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Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин объяснил «СЭ», какими способами можно уменьшить количество спорных эпизодов в матчах.

«Уменьшить количество спорных эпизодов можно надежным способом: предпринять смелые практические шаги для уменьшения того, что в судействе называется grey zone («Серая зона» — это область дискуссионных моментов. — Прим. «СЭ») и решительно избавиться от двойных трактовок. Допустим, происходит запутанная игровая ситуация, и к ней в кратчайшие сроки необходимо дать однозначные ответ и разъяснение: правильно ли поступил судья или нет, а исходя из этого: что в подобных ситуациях ожидается от арбитров в дальнейших турах. Дальше —неукоснительно следить за тем, чтобы не только в этом сезоне, но и в последующих утвержденная трактовка возникшего спорного эпизода была однозначной и не менялась, за исключением редких случаев изменения официальных правил игры, действующих во всем мире. Тогда количество таких ребусов будет уменьшаться, и, соответственно, все будут понимать и в курсе событий» — сказал Калошин «СЭ».

Также судейский эксперт предположил, какими способами можно снизить количество ошибочных моментов.

«Но если же мы говорим не о дискуссионных эпизодах, а об ошибочных моментах в работе арбитров, то не надо «изобретать велосипед», поскольку его уже изобрели. Требуется внедрение комплексного подхода, в который должны входить: увеличение реальной ответственности арбитров — особенно судей, которые работают со свистком на поле, не перекладывание ответственности с судей на плечи их ассистентов и видео-арбитров. Потому что перекладывание стало трендом еще с весенней части сезона, когда зачастую помощники на линиях и в отдельных случаях ВАР и АВАР отбывают наказания за судей. Дальше — прекратить систему оправдывания арбитров за допущенные ошибки, в том числе в сложных игровых ситуациях. Когда на «черное» (ошибочное) решение во время матча следует утверждение с фантастически притянутой формулировкой, что, дескать, это было «белое» (правильное) решение. Также —внедрение прозрачности и четкости в процессы, связанные с принципами назначения и наказания арбитров. И другие элементы, характерные для современного судейского менеджмента ведущих лиг. Например, оперативная публикация переговоров судьи со своими ассистентами и ВАР центром. Вполне можно публиковать и текущий рейтинг арбитров после каждого проведенного тура — а-ля турнирная таблица клубов», — добавил Калошин.

Система ВАР была впервые использована в российском футболе 3 апреля 2019 года в полуфинальном матче Кубка России между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Арсенал» (Тула).

Футбол
РПЛ
Леонид Калошин
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