Основная нагрузка в чемпионате России-2023/24 легла на 11 из 23 судей

Судейство
Сегодня, 20:18
11 судей пользовались наибольшим доверием департамента судейства РФС в 29 турах чемпионата России-2023/24. Они получили от 12 до 16 назначений в роли арбитра:
16 матчей — Сергей Карасев, Кирилл Левников, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян;
15 матчей — Рафаэль Шафеев;
14 матчей — Владислав Безбородов, Алексей Сухой, Артем Чистяков;
13 матчей — Сергей Иванов, Василий Казарцев;
12 матчей — Владимир Москалев.
На них приходится 159 из 232 матчей — примерно 69 процентов.
Остальные игры судили Алексей Амелин, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Роман Галимов, Артем Любимов, Виталий Мешков, Роман Сафьян, Евгений Турбин, Артур Федоров, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Павел Шадыханов.