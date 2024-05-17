Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:18

Основная нагрузка в чемпионате России-2023/24 легла на 11 из 23 судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

11 судей пользовались наибольшим доверием департамента судейства РФС в 29 турах чемпионата России-2023/24. Они получили от 12 до 16 назначений в роли арбитра:

16 матчей — Сергей Карасев, Кирилл Левников, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян;

15 матчей — Рафаэль Шафеев;

14 матчей — Владислав Безбородов, Алексей Сухой, Артем Чистяков;

13 матчей — Сергей Иванов, Василий Казарцев;

12 матчей — Владимир Москалев.

На них приходится 159 из 232 матчей — примерно 69 процентов.

Остальные игры судили Алексей Амелин, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Роман Галимов, Артем Любимов, Виталий Мешков, Роман Сафьян, Евгений Турбин, Артур Федоров, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Павел Шадыханов.

РПЛ
Сергей Карасев (судья)
2
0
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Вратарь «Сочи» Рудаков: «Морено — один из лучших тренеров в моей карьере»
Полузащитник «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
«Локомотив» — «Факел»: онлайн-трансляция матча
Действует ли проклятие Севидовой? «Динамо» — в четырех очках от чемпионства
Источник: «Зенит» близок к покупке голкипера «Балтики» Латышонка
«Сочи» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кечинов хочет видеть вратаря «Балтики» Латышонка в «Спартаке»

В «Маккаби» сообщили, что не получали предложений от «Спартака» по Джаберу