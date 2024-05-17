Основная нагрузка в чемпионате России-2023/24 легла на 11 из 23 судей

11 судей пользовались наибольшим доверием департамента судейства РФС в 29 турах чемпионата России-2023/24. Они получили от 12 до 16 назначений в роли арбитра:

16 матчей — Сергей Карасев, Кирилл Левников, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян;

15 матчей — Рафаэль Шафеев;

14 матчей — Владислав Безбородов, Алексей Сухой, Артем Чистяков;

13 матчей — Сергей Иванов, Василий Казарцев;

12 матчей — Владимир Москалев.

На них приходится 159 из 232 матчей — примерно 69 процентов.

Остальные игры судили Алексей Амелин, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Роман Галимов, Артем Любимов, Виталий Мешков, Роман Сафьян, Евгений Турбин, Артур Федоров, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Павел Шадыханов.