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Сегодня, 16:16

Основные слушания по уголовному делу Промеса состоятся в марте 2023 года

Основные слушания по уголовному делу форварда «Спартака» Квинси Промеса состоятся в марте 2023 года, сообщила журналистка De Telegraaf Маша де Йонг в своих социальных сетях.

По информации источника это может произойти 3 марта 2023 года.

21 октября в Амстердаме состоялось досудебное слушание.

В июле 2020 года Промес напал с ножом на своего двоюродного брата после вечеринки. В декабре того же года форвард был арестован, но вскоре был отпущен. В июне гражданский суд обязал его выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец провел за «Спартак» 18 матчей, забил 14 мячей и отдал семь результативных передач.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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