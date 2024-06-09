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Сегодня, 04:30

Осси Ардилес: «Трансфер Месси в «Зенит» кажется маловероятным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Легендарный полузащитник сборной Аргентины Освальдо (Осси) Ардилес высказался о своих соотечественниках, приезжающих играть в Россию.

«Возможен ли в будущем приезд Лионеля Месси в «Зенит» на огромную зарплату? Вам лучше спросить об этом Месси, а не меня. Он поехал в Майами не столько из-за денег — куда бы он ни подался, его в любом случае ждет невероятная зарплата, и Лео точно не нуждается в деньгах. Основная причина в образе жизни. Там большая испанская коммуна, и там он чувствует себя как дома. Важную роль играет и погода. Выбор, конечно, за ним, но лично я считаю, что его переход в «Зенит» кажется маловероятным», — приводит слова Ардилеса «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Лионель Месси
Футбол
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