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Сегодня, 18:40

Останется ли Федотов в ЦСКА? Мнение Корнеева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера армейцев Владимира Федотова.

— Давила — неоднозначный трансфер? Ждали ли от него большего?

— Давила — качественный игрок, после зимней предсезонки это стало очевидным.

— Нужно ли ЦСКА продлевать контракт с Заболотным, который в общей сложности (РПЛ и Кубок) забил 11 голов этом сезоне?

— Я слышал, что уже ведутся переговоры по продлению его контракта, так что это уже почти сделано. По мне, Заболотный не совсем тот игрок, который нужен для топ-проектов.

— Останется ли Федотов в ЦСКА, если армейцы не выиграют Кубок?

— Со стороны сложно поверить в то, что стороны продолжат сотрудничество, так как Федотов всегда был ограничен в кадрах. Кроме того, я не знаю задач, которые ставило руководство для автоматического продления контракта тренера. В общем, ситуация неоднозначная — 50 на 50.

— Ваш прогноз: как закончится кубковый матч «Зенит» — ЦСКА?

— Учитывая последние результаты обеих команд, фаворита в этом матче я не вижу.

Марио Фернандес и&nbsp;Виктор Давила. «Выиграл ли ЦСКА, не подписав Марио? Выиграли двое — Фернандес и его агент». Корнеев — о контракте Семака, Венделе и Чалове
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Корнеев
ФК ЦСКА (Москва)
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