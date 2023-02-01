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Сегодня, 13:12

«Остенде» заплатит «Крыльям» 250 тысяч евро за аренду Матео Барача

Руслан Минаев
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«Остенде» заплатит «Крыльям Советов» 250 тысяч евро за аренду защитника Матео Барача, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, у бельгийского клуба нет обязательного права выкупа игрока — если «Остенде» захочет сохранить 28-летнего защитника, то должен будет заплатить еще около 1 миллион.

Барач выступал за самарский клуб с февраля 2022 года в аренде из «Сочи», а летом права на игрока были выкуплены. Всего за «Крылья» он сыграл 18 матчей и забил 1 гол.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Остенде
Матео Барач
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