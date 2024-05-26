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Сегодня, 17:27

Остойич назвал поражение от «Локомотива» самым сложным моментом в своей карьере

Алина Савинова
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Защитник «Балтики» Иван Остойич рассказал о своих эмоциях после поражения команды от «Локомотива» в 30-м туре РПЛ.

В последнем туре сезона калининградцы проиграли железнодорожникам со счетом 1:3 и вылетели из высшего дивизиона страны.

«Конечно, очень сильные эмоции. У меня было много моментов в «Балтике» за те три года, которые я провел в клубе. Сейчас очень грустно. Это самый сложный момент в моей карьере? Да, можно так сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Остойича.

Остойич выступает за «Балтику» с 2021 года. В минувшем сезоне 34-летний футболист провел 21 матч за калининградскую команду во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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