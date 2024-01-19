Остойич заявил, что уход Тамерлана Мусаева является потерей для «Балтики»

Защитник «Балтики» Иван Остойич прокомментировал уход из команды нападающего Тамерлана Мусаева.

«Это большая потеря для нас, все видели, насколько сильный нападающий вырос в «Балтике». Но это также хороший результат нашей команды, ведь футболист ушел на повышение в ЦСКА. Тамерлан сильно прибавил в последний год, показал свой уровень и в Премьер-Лиге. Я уверен, что в ЦСКА он продолжит и дорастет до уровня Чалова и станет топ-игроком для ЦСКА и сборной России», — приводит слова Остойича Metaratings.ru.

Мусаев стал игроком «Балтики» в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за калининградский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 22-летний футболист заключил контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28.