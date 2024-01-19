Остойич заявил, что уход Тамерлана Мусаева является потерей для «Балтики»

Сегодня, 21:28
Защитник «Балтики» Иван Остойич прокомментировал уход из команды нападающего Тамерлана Мусаева.
«Это большая потеря для нас, все видели, насколько сильный нападающий вырос в «Балтике». Но это также хороший результат нашей команды, ведь футболист ушел на повышение в ЦСКА. Тамерлан сильно прибавил в последний год, показал свой уровень и в Премьер-Лиге. Я уверен, что в ЦСКА он продолжит и дорастет до уровня Чалова и станет топ-игроком для ЦСКА и сборной России», — приводит слова Остойича Metaratings.ru.
Мусаев стал игроком «Балтики» в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за калининградский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 22-летний футболист заключил контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28.