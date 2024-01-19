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Сегодня, 21:28

Остойич заявил, что уход Тамерлана Мусаева является потерей для «Балтики»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Иван Остойич прокомментировал уход из команды нападающего Тамерлана Мусаева.

«Это большая потеря для нас, все видели, насколько сильный нападающий вырос в «Балтике». Но это также хороший результат нашей команды, ведь футболист ушел на повышение в ЦСКА. Тамерлан сильно прибавил в последний год, показал свой уровень и в Премьер-Лиге. Я уверен, что в ЦСКА он продолжит и дорастет до уровня Чалова и станет топ-игроком для ЦСКА и сборной России», — приводит слова Остойича Metaratings.ru.

Мусаев стал игроком «Балтики» в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за калининградский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 22-летний футболист заключил контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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