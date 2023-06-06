Отец Агаларова заявил, что его сын не рассматривает вариант с уходом из «Ахмата»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, заявил, что его сын не рассматривает вариант с уходом из грозненского клуба.

«Рассматривает ли Гамид уход в другой клуб или аренду? У него действующий контракт с «Ахматом», он должен доказывать свою состоятельность. Гамид выбрал профессию футболиста, значит ему стоит еще больше тренироваться и работать. Другого пути нет», — приводит слова Агаларова Sport24.

Гамид Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 форвард провел за команду из Грозного 29 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.