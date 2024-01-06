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Сегодня, 12:40

Отец Акинфеева: «Отвести Игоря в школу ЦСКА мне предложили в бане»

Отдел футбола «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Отец Игоря Акинфеева Владимир Васильевич в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, как ему предложили отвести сына на просмотр в школу ЦСКА.

«Мы каждую пятницу у нас здесь в совхозе парились, — рассказал Владимир Васильевич. — И вот как-то, попарившись, сидели в предбаннике, и один знакомый мне говорит: «Ты знаешь, я иду с работы в восемь вечера, и на площадке вижу мальчика, метр ростом. Никого больше нет, дождик идет, а он стоит и долбит мячик в эту сетку». «Да это мой», — отвечаю ему. «Правда, что ли? — говорит. — А у меня тренер знакомый в ЦСКА работает. Давай я поговорю». И через какое-то время: «Все, давай, сейчас позвоню и езжайте».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев в&nbsp;детстве (справа) и&nbsp;его родители и&nbsp;сын. «Когда Игорь принес первые деньги, я плакала». Каким было детство Акинфеева

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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