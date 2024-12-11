Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:20

Отец Кокшарова: «У нас нет мыслей об уходе из «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, прокомментировал информацию о возможном уходе 20-летнего футболиста из краснодарской команды.

«Я не знаю про интерес от других клубов к сыну. Тоже видел эти новости в СМИ. У нас нет мыслей об уходе из «Краснодара». У Александра есть действующий контракт с клубом. Если они хотят отдать его в аренду, то мы будем разговаривать. Пока никаких разговоров не было. Они сезон закончили и разъехались, от клуба я не обладаю информацией», — цитирует Metaratings.ru Кокшарова.

Кокшаров является воспитанником академии «Краснодара» и играет в основном составе команды с 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Читайте также
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя