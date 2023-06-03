Отец Бокова рассказал, что футболист поедет на первый предсезонный сбор с ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков рассказал о дальнейших планах своего сына Данилы Бокова, выступавшего во второй части сезона-2022/23 на правах аренды за «Салют».

«Да, действительно Данила провел неплохой отрезок в «Салюте», пропустив один гол в пяти матчах. Сейчас он получил небольшую травму, лечится в расположении ЦСКА. Насколько мне известно, он поедет на первый предсезонный сбор с ЦСКА, а дальше видно будет. Самое главное, что он получил игровое время в «Салюте», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Данила Боков является воспитанником ЦСКА. В феврале 2023 года он перешел из московской команды в «Салют» на правах аренды. За белгородский клуб 20-летний вратарь провел 10 матчей, в которых пропустил 5 голов и 6 раз сыграл на ноль.