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Сегодня, 20:41

Отец Бугаева подтвердил смерть экс-футболиста сборной России в зоне СВО

Даниил Аршавский
Алексей Бугаев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, подтвердил информацию о смерти сына в зоне СВО.

«К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Это произошло сегодня», — цитирует Бугаева-старшего Sport24.

Алексей Бугаев. Бедовый парень. Печальная история большого таланта Алексея Бугаева — от запоев до колонии

В сентябре экс-футболиста приговорили к 9,5 года лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.

Бугаев был известен по выступлениям за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.

Источник: Sport24
Алексей Бугаев
Футбол
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